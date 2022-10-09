Об этом сообщил депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань в фейсбуке .

"Херсонщина. Из Новой Каховки руководство оккупантов вывезло 12 автобусов со своей родней. Пока что в Крым. А чего это они? Страшно?" – заметил он.

По словам депутата, коллаборанты низшего звена недовольны, ведь гауляйтер Херсонщины Кирилл Стремоусов заявляет, что все под их контролем, а ВСУ "уже более 1,1 тыс. квадратных км на Херсонском направлении освободили и не останавливаются".

7 октября украинская авиация ударила по пунктам развертывания российских ПВО в районе Новой Каховки Херсонской области.

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