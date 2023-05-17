Оккупанты массово перекидывают технику в Мариупольском районе

Об этом он написал в телеграме .

"Оккупанты проводят массовый переброс техники. Днем, кроме направления Бердянск - Пологи, зафиксировано перемещение в направлении Волновахи на север Мариупольского района грузовиков с живой силой и БТРов", - пишет он.

Андрющенко отметил, что россияне также возобновили тактику ночных передвижений. По его словам, в период с 2 до 3 ч ночи из Новоазовска в сторону Бердянска через Азовстальскую набережную зафиксирован звук прохождения военной техники.