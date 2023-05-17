Оккупанты массово перекидывают технику в Мариупольском районе
Советник мэра города Петр Андрющенко сообщил, что оккупанты массово перебрасывают живую силу и БТРы на север Мариупольского района в направлении Волновахи
Об этом он написал в телеграме .
"Оккупанты проводят массовый переброс техники. Днем, кроме направления Бердянск - Пологи, зафиксировано перемещение в направлении Волновахи на север Мариупольского района грузовиков с живой силой и БТРов", - пишет он.
Андрющенко отметил, что россияне также возобновили тактику ночных передвижений. По его словам, в период с 2 до 3 ч ночи из Новоазовска в сторону Бердянска через Азовстальскую набережную зафиксирован звук прохождения военной техники.
- Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что оккупанты в ожидании контрнаступления ВСУ активно укрепляют оборонные сооружения в городе.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.21
Покупка 37.21Продажа 37.77
-
EUR
Покупка 40.45Продажа 41.32
- Актуальное
- Важное