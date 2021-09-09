Оккупанты массово паспортизуют жителей ОРДЛО накануне выборов в Госдуму РФ, - СБУ
СБУ зафиксировала массовую незаконную выдачу паспортов РФ на временно оккупированных территориях Украины
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
По информации СБУ, оккупанты рассчитывают привлечь к выборам как можно больше жителей временно оккупированных территорий. Поэтому с июня 2021 по прямым указаниям из РФ, принудительное получение российского гражданства идет ускоренными темпами.
"Этот процесс так называемая власть самопровозглашенных республик организовала, чтобы обеспечить участие украинский в сентябрьских выборах в российскую Госдумы. Организаторы действуют с нарушениями норм международного законодательства и лишают" новых "граждан социальных гарантий", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в таких паспортах проставляют коды несуществующего подразделения Миграционной службы Ростовской области. Прописка в таком документе также не указывается. Поэтому выданные документы не дают права на социальные и пенсионные выплаты от страны-агрессора и не делают их владельцев полноценными гражданами РФ.
Правоохранители Украины установили, что организаторы планируют обеспечить высокую явку двумя механизмами:
- при содействии пропутинской партии "Единая Россия", организуют выезд жителей ОРДЛО для голосования в приграничные города Ростовской области;
- обеспечат возможность незаконного "электронного голосования", в том числе на территории "Л / ДНР".
Сотрудники СБУ продолжают фиксировать незаконные действия оккупационных властей в ОРДЛО по выдаче паспортов при подготовке к выборам в Госдуму РФ.
Незаконные действия пророссийских функционеров документируются в рамках открытых уголовных производств. Полученные материалы будут переданы в соответствующие международные инстанции.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.66
Покупка 26.66Продажа 26.89
-
EUR
Покупка 31.43Продажа 31.81
- Актуальное
- Важное