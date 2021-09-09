Оккупанты массово паспортизуют жителей ОРДЛО накануне выборов в Госдуму РФ, - СБУ

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

По информации СБУ, оккупанты рассчитывают привлечь к выборам как можно больше жителей временно оккупированных территорий. Поэтому с июня 2021 по прямым указаниям из РФ, принудительное получение российского гражданства идет ускоренными темпами.



"Этот процесс так называемая власть самопровозглашенных республик организовала, чтобы обеспечить участие украинский в сентябрьских выборах в российскую Госдумы. Организаторы действуют с нарушениями норм международного законодательства и лишают" новых "граждан социальных гарантий", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в таких паспортах проставляют коды несуществующего подразделения Миграционной службы Ростовской области. Прописка в таком документе также не указывается. Поэтому выданные документы не дают права на социальные и пенсионные выплаты от страны-агрессора и не делают их владельцев полноценными гражданами РФ.

Правоохранители Украины установили, что организаторы планируют обеспечить высокую явку двумя механизмами:

при содействии пропутинской партии "Единая Россия", организуют выезд жителей ОРДЛО для голосования в приграничные города Ростовской области;

обеспечат возможность незаконного "электронного голосования", в том числе на территории "Л / ДНР".

Сотрудники СБУ продолжают фиксировать незаконные действия оккупационных властей в ОРДЛО по выдаче паспортов при подготовке к выборам в Госдуму РФ.

Незаконные действия пророссийских функционеров документируются в рамках открытых уголовных производств. Полученные материалы будут переданы в соответствующие международные инстанции.