Об этом сообщает Главное управление разведки МО Украины.

Сообщается, что в подразделениях армии РФ нарастает недовольство участием в войне.

По данным украинской разведки, россияне все чаще отказываются от участия в боевых действиях и массово саботируют приказы командования.

Стало также известно, что несколько подразделений 70-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ открыто отказались участвовать в войне. Военные предъявили требование вернуть их в места постоянной дислокации. Факты неповиновения командование российской армии пытается скрыть. В частности военнослужащих, наиболее активно требующих возвращения в Россию, умышленно отправляют на наиболее опасные участки фронта.

ГУР также сообщает, что для разоблачения и ликвидации инициаторов отказа от участия в войне отдел ФСБ решил наполнить подразделения 70-го полка своими внештатными агентами и информаторами.

Напомним, что, по данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 28,3 тыс. военных, 1251 танк, 202 самолета и 441 беспилотник

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