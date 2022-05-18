Оккупанты массово отказываются от участия в войне, ФСБ привлекает информаторов, чтобы разоблачить инициаторов неповиновения, - украинская разведка
Российские военные продолжают саботировать приказы командования и отказываются от участия в боевых действиях. ФСБ пытается разоблачить инициаторов мятежей
Об этом сообщает Главное управление разведки МО Украины.
Сообщается, что в подразделениях армии РФ нарастает недовольство участием в войне.
По данным украинской разведки, россияне все чаще отказываются от участия в боевых действиях и массово саботируют приказы командования.
Стало также известно, что несколько подразделений 70-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ открыто отказались участвовать в войне. Военные предъявили требование вернуть их в места постоянной дислокации. Факты неповиновения командование российской армии пытается скрыть. В частности военнослужащих, наиболее активно требующих возвращения в Россию, умышленно отправляют на наиболее опасные участки фронта.
ГУР также сообщает, что для разоблачения и ликвидации инициаторов отказа от участия в войне отдел ФСБ решил наполнить подразделения 70-го полка своими внештатными агентами и информаторами.
- Напомним, что, по данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 28,3 тыс. военных, 1251 танк, 202 самолета и 441 беспилотник
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