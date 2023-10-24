Оккупанты массово минируют общественные места юга Украины, – ЦНС

Об этом сообщил Центр нацсопротивления .

"В прибрежных населенных пунктах на ВОТ враг активно минирует береговую линию. При этом россияне не гнушаются даже минированием мест общественного пользования. Фото сделано на детском пляже одного из временно оккупированных украинских городов. На нем можно увидеть противопехотную осколочную мину МОН-50", - говорится в сообщении.

Фото: t.me/sprotyv_official

По словам местных жителей, тенденция увеличения количества минно-взрывных ограждений наблюдается вдоль всего побережья.



В ЦНС призвали жителей временно оккупированных территорий быть бдительными и ограничить передвижение потенциально опасными местами.

Что известно о минной опасности в Украине

В марте в ПРООН говорили, что в Украине площадь заминированной территории в 4,5 раза превышает размеры Швейцарии.

Летом в Минэкономики говорили, что надеются через 10 лет разминировать и вернуть в использование 80% земельных угодий. В августе первая в Украине машина для подготовки почвы к разминированию отечественного производства получила сертификат соответствия. Эта разработка позволяет эффективно обезвреживать противопехотные и обнаруживать противотанковые мины.

22 сентября стало известно, что Украина запустит рынок услуг по гуманитарному разминированию через Prozorro.

В октябре глава правительства Денис Шмигаль сообщал, что около 6 млн украинцев находятся под угрозой минной опасности.

Людям не советуют посещать поля, лесополосы и другие открытые территории, не обследовавшие саперы. Особенно это касается деоккупированных территорий.