Оккупанты массово грабят квартиры людей в Энергодаре, - мэр Орлов

Об этом он рассказал в эфире Еспресо.



"Сейчас ситуация усложняется тем, что оккупанты начали массово грабить и похищать людей, обворовывать квартиры. Соответственно, это усиливает панические настроения и горожане, в том числе работники атомной станции, массово выезжают из города, бросая все имущество, потому что понимают, что личная безопасность более ценна, чем материальные вещи. Оккупанты уже вскрыли около десяти квартир, кроме моей, также моих коллег и знакомых, выносят бытовую технику, фотографируют что-то там. Они просто выламывают двери, все громят в квартире и то, что им нравится, выносят", - отметил городской голова.



Дмитрий Орлов отметил, что обычно ограбления происходят перед ротацией российских военных, затем приходит новая смена и через неделю-другую повторяется все то же самое. Понятно, что оккупантов интересует исключительно материальная составляющая.



"Что касается массовых похищений, есть информация в социальных сетях, и это подтверждается, что похищают людей, а затем требуют за них деньги, чтобы их отпустить. Среди бюджетников и коммунальщиков есть массовые похищения руководящего состава. Работники коммунальной и бюджетной сфер получили заработную плату за этот месяц в гривне и продолжают работать в соответствии с законами Украины. Трудно представителям этих предприятий, потому что на них идет большое давление оккупантов" - пояснил Орлов.



Мэр Энергодара добавил, что коммунальная сфера и обслуживание города работает, есть и водоснабжение, и электроснабжение, и водоотвод.

8 июня Энергоатом сообщил, что Россия похитила 20 жителей оккупированного Энергодара, из них 11 – сотрудники Запорожской АЭС.

17 июня городской голова Энергодара Дмитрий Орлов рассказал, что в оккупированном Энергодаре увеличилось количество случаев похищения горожан.

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