Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Террор в Мелитополе усилился. После бегства из Херсона, большое количество российских частей остановилось в Мелитополе и Мелитопольском районе. Огромная концентрация оккупантов сейчас находится в городе. Россияне массово забирают в плен жителей, потому что люди против врага", - отметил Федоров.

По словам городского головы, люди не хотят следовать указаниям россиян - брать паспорта и российскую гуманитарку.

"Женщина рассказала, как она девять дней находилась в плену: их держали в морском контейнере. Там было настолько тесно, что они девять дней могли только стоять. К мужчинам пытки применяют ежедневно, их пытают электрическим током. Российское руководство заставляет мобилизованных из РФ тренироваться в избиении на находящихся в плену украинских гражданских жителях", - пояснил Федоров.

Российские оккупанты обстреляли пункт выдачи гуманитарной помощи в Орехове Запорожской области

На днях российские военные обстреляли гуманитарную точку во время раздачи хлеба в Белозерке Херсонской области и ранили пятерых человек. Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb







