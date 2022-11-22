Оккупанты массово берут жителей Мелитополя в плен и пытают электрическим током, - городской голова Федоров
Мэр Мелитополя Иван Федоров подчеркнул, что во временно оккупированном Мелитополе усиливается террор и беспредел со стороны врага
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Террор в Мелитополе усилился. После бегства из Херсона, большое количество российских частей остановилось в Мелитополе и Мелитопольском районе. Огромная концентрация оккупантов сейчас находится в городе. Россияне массово забирают в плен жителей, потому что люди против врага", - отметил Федоров.
По словам городского головы, люди не хотят следовать указаниям россиян - брать паспорта и российскую гуманитарку.
"Женщина рассказала, как она девять дней находилась в плену: их держали в морском контейнере. Там было настолько тесно, что они девять дней могли только стоять. К мужчинам пытки применяют ежедневно, их пытают электрическим током. Российское руководство заставляет мобилизованных из РФ тренироваться в избиении на находящихся в плену украинских гражданских жителях", - пояснил Федоров.
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