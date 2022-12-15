Об этом сообщает ДТЭК.

В результате обстрела и отключения предприятия от энергосистемы людям ограничили теплоснабжение. По предварительной информации, пострадавших в результате атаки нет.

"В результате обстрела серьезно повреждено оборудование. Сейчас предприятие полностью отключено от энергосистемы. Остановка привела к ограничениям теплоснабжения в регионе", - сообщили в ДТЭК и отметили, что по окончании обстрелов энергетики оперативно приступили к ликвидации последствий.

При этом в ДТЭК не уточнили, о каком именно регионе идет речь.

ДТЭК отключил от энергосистемы одно из предприятий после ракетного удара РФ 5 декабря.

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