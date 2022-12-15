Оккупанты массированно обстреляли энергообъект ДТЭК: мирным жителям ограничено теплоснабжение
В четверг, 15 декабря, российские оккупанты нанесли массированный удар по энергетическому объекту ДТЭК, в результате чего он был отключен от энергосистемы
Об этом сообщает ДТЭК.
В результате обстрела и отключения предприятия от энергосистемы людям ограничили теплоснабжение. По предварительной информации, пострадавших в результате атаки нет.
"В результате обстрела серьезно повреждено оборудование. Сейчас предприятие полностью отключено от энергосистемы. Остановка привела к ограничениям теплоснабжения в регионе", - сообщили в ДТЭК и отметили, что по окончании обстрелов энергетики оперативно приступили к ликвидации последствий.
При этом в ДТЭК не уточнили, о каком именно регионе идет речь.
- ДТЭК отключил от энергосистемы одно из предприятий после ракетного удара РФ 5 декабря.
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