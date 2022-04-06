Оккупанты маскируют взрывные устройства под игрушки и оставляют их на детских площадках, - Березенко

Об этом он рассказал в эфире Espreso TV.

“Очень много заминировано обычных бытовых вещей, частных домов, полей и территорий. Поэтому представители ГСЧС настойчиво просят украинцев, чтобы они обращали внимание на любые подозрительные предметы, вызывали срочно ГСЧС, саперов, все соответствующие службы. А в те населенные пункты, в которые до сих пор не позволяют проехать, просят не возвращаться из-за того, что там ведутся активные работы по разминированию. Время от времени слышны взрывы – это контролируемые детонации неразорвавшихся боеприпасов и мин, которые вопреки Женевской конвенции наставили представители РФ”, - подчеркнул Березенко.

Также он добавил, что солдаты государства-агрессора расставляют целый ряд разнообразных взрывных устройств, направленных в частности на детей.

"Они маскируют их под игрушки и оставляют их на детских площадках. Наиболее заминированы техника, стиральные машины, автомобили, с этим надо быть невероятно осторожным. Особенно, если Вы видите, что ваш автомобиль стоит не на том месте, где вы его оставляли, или он открыт, а вы помните, что вы его закрывали, или видите следы взлома. Также минируют выключатели света, на дверь ставят растяжки. Фактически любой бытовой предмет может оказаться заминированным. Также представители армии государства-агрессора минируют военный инвентарь для того, чтобы уничтожить украинских защитников, в частности, магазины идут к автоматам, оружие часто проходят. На это тоже нужно обращать внимание военнослужащим и бойцам терробороны", - подчеркнул Березенко.



Напомним, через неделю переселенцам из Бучи Киевской области могут разрешить возвращаться домой.

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