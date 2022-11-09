Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

"Оккупанты продолжают мародерство и уничтожение гражданской инфраструктуры в населенных пунктах, где эвакуировались местные. Испытание пропускной способности Каховской дамбы осуществляют переправляя грузовики с награбленным имуществом - бытовой техникой и строительными материалами, а также вывозом художественных и исторических ценностей", - говорится в сообщении.

Известно, что недалеко от Берислава оккупанты взорвали линии электропередач и оборудование солнечной электростанции. Россияне также пытаются прервать информационное обеспечение и демонтируют башни мобильной связи.

Оккупанты также создают невыносимые условия для жизни местного населения, усиливают полицейский террор и ищут активистов сил сопротивления.

Во вторник, 8 ноября, в Херсонской области российский агрессор обстрелял деоккупированные населенные пункты Бериславского района.

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