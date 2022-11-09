Оккупанты мародерят, усиливают террор, ищут партизан и демонтируют башни мобильной связи на Юге
В оперативном командовании "Юг" поделились информацией, что сейчас проходит на оккупированных территориях Херсонской области
Об этом сообщает оперативное командование "Юг".
"Оккупанты продолжают мародерство и уничтожение гражданской инфраструктуры в населенных пунктах, где эвакуировались местные. Испытание пропускной способности Каховской дамбы осуществляют переправляя грузовики с награбленным имуществом - бытовой техникой и строительными материалами, а также вывозом художественных и исторических ценностей", - говорится в сообщении.
Известно, что недалеко от Берислава оккупанты взорвали линии электропередач и оборудование солнечной электростанции. Россияне также пытаются прервать информационное обеспечение и демонтируют башни мобильной связи.
Оккупанты также создают невыносимые условия для жизни местного населения, усиливают полицейский террор и ищут активистов сил сопротивления.
- Во вторник, 8 ноября, в Херсонской области российский агрессор обстрелял деоккупированные населенные пункты Бериславского района.
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