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Главная война с Россией Оккупанты мародерят, усиливают террор, ищут партизан и демонтируют башни мобильной связи на Юге

Оккупанты мародерят, усиливают террор, ищут партизан и демонтируют башни мобильной связи на Юге

9 ноября, 2022 среда
03:12
война с Россией

В оперативном командовании "Юг" поделились информацией, что сейчас проходит на оккупированных территориях Херсонской области

Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

"Оккупанты продолжают мародерство и уничтожение гражданской инфраструктуры в населенных пунктах, где эвакуировались местные. Испытание пропускной способности Каховской дамбы осуществляют переправляя грузовики с награбленным имуществом - бытовой техникой и строительными материалами, а также вывозом художественных и исторических ценностей", - говорится в сообщении.

Известно, что недалеко от Берислава оккупанты взорвали линии электропередач и оборудование солнечной электростанции. Россияне также пытаются прервать информационное обеспечение и демонтируют башни мобильной связи.

Оккупанты также создают невыносимые условия для жизни местного населения, усиливают полицейский террор и ищут активистов сил сопротивления.

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