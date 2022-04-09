Оккупанты-мародеры продают награбленное в Крыму, - Джемилев

Об этом сообщил лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев в эфире всеукраинского телемарафона.

"В Крым поступает на продажу очень много автомобилей с украинскими номерами. Кроме того, возле рынков - грузовики с б/у холодильниками, телефонами, айфонами, телевизорами... Люди покупают с удовольствием, потому что цены очень занижены", - сказал Джемилев.

По данным украинской разведки, в Беларуси на "базаре" оккупанты продают ценные вещи, награбленные на войне против Украины, и пытаются обменять похищенные у украинцев евро и доллары.