Оккупанты-мародеры продают награбленное в Крыму, - Джемилев
Мародеры из армии РФ продают украденные во время войны автомобили и бытовую технику в оккупированном Крыму
Об этом сообщил лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев в эфире всеукраинского телемарафона.
"В Крым поступает на продажу очень много автомобилей с украинскими номерами. Кроме того, возле рынков - грузовики с б/у холодильниками, телефонами, айфонами, телевизорами... Люди покупают с удовольствием, потому что цены очень занижены", - сказал Джемилев.
- По данным украинской разведки, в Беларуси на "базаре" оккупанты продают ценные вещи, награбленные на войне против Украины, и пытаются обменять похищенные у украинцев евро и доллары.
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