Об этом в утренней сводке 28 июня отчитывается Генштаб ВСУ.

"В населенном пункте Горностаевка Херсонской области оккупанты забирают жилье у местных жителей, выехавших на подконтрольную территорию Украины или погибших в результате боевых действий", - говорится в сообщении.

Отмечается, что украденное жилье маркируется табличками "собственность Российской Федерации".

Армия РФ в течение суток нанесла 24 авиаудара и совершила 42 обстрела из РСЗО

Российские оккупанты в течение суток задействовали 5 крылатых ракет воздушного базирования Х-22 и 2 зенитные управляемые ракеты из С-300.

Ракеты Х-22 враг направил по дачному кооперативу в Кременчугском районе Полтавской области и по Запорожью. Ракетами С-300 российские террористы поразили наполненное гражданскими людьми место в центре города Краматорск и частный сектор населенного пункта Беленькое Донецкой области.

Кроме того, противник нанес 24 авиационных удара и совершил 42 обстрела из реактивных систем залпового огня.

На трех направлениях произошло более 30 боеприкосновений с врагом. Ситуация на фронте

"Противник и дальше сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. В течение суток произошло более 30 боевых столкновений", - отмечают в Генштабе.

В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов, в частности Заречье и Тимоновичи Черниговской области; Середина Буда, Порохонь, Фотовиж, Большая Писаревка Сумской области, а также Уды, Казачья Лопань и Красное Первое в Харьковской области.

На Купянском направлении артиллерийские и минометные обстрелы также подверглись более 20 населенным пунктам, в частности, Масютовка, Кисловка, Котляровка и Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении противник совершил безуспешные наступательные действия в направлении Белогоровки. Артиллерийские обстрелы подверглись более 15 населенным пунктам. Среди них Невское, Диброва, Белогоровка Луганской области и Ямполевка, Торское, Серебрянка и Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг проводил наступательные действия в районе Орехово-Василовки, успеха не имел. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали районы более 15-ти населенных пунктов. Под огонь, в частности, попали Никифоровка, Васюковка, Раздолевка, Марково, Хромово, Часов Яр, Ивановское, Озаряновка и Южное Донецкой области.

На Авдеевском направлении оккупанты нанесли авиационные удары в районе Авдеевки. Совершили артиллерийские обстрелы районов более 20 населенных пунктов. Это, в частности, Керамик, Новокалиново, Авдеевка, Яснобродовка, Первомайское и Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении враг проводил наступательные действия в районах Марьинки и Победы успеха не имел. Нанес авиационные удары возле Марьинки и Красногоровки. В то же время совершил артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов. В частности, Марьинки, Ильинки и Победы Донецкой области.

На Шахтерском направлении россияне совершили безуспешные наступательные действия в направлении села Ровнополь. Нанесли авиационные удары в районе Сторожевого Донецкой области. Совершили обстрелы более 15 населенных пунктов. Это, в частности, Екатериновка, Елизаветовка, Богоявленка, Благодатное, Угледар, Пречистовка и Золотая Нива в Донецкой области.

В Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на недопущении продвижения наших войск. Враг нанес авиационные удары в районах Орехова и Новоданиловки Запорожской области. Совершил артиллерийские обстрелы более 50 населенных пунктов. Под огонь попали, в частности Новодаровка, Ольговское, Полтавка, Малиновка, Волшебное, Малая Токмачка, Преображенка, Орехов и Павловка Запорожской области; Никополь Днепропетровской области; Золотая Балка, Дудчаны, Качкаровка, Веселое, Антоновка, Херсон, Белозерка, Днепровское, Кизомис Херсонской области и Очаков Николаевской области.

Силы обороны поразили вражеский пункт управления и пару зенитных ракетных комплексов "Бук"

Украинские военные за прошедшие сутки нанесли 18 ударов по районам сосредоточения личного состава противника и 6 - по зенитно-ракетным комплексам врага. Также Силы обороны уничтожили 6 разведывательных БПЛА.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 1 пункт управления, 2 зенитных ракетных комплекса "Бук" и 4 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника.