Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией Оккупанты маркируют табличками "Собственность Российской Федерации" отобранное у местных жителей Херсонщины жилье, - Генштаб

Оккупанты маркируют табличками "Собственность Российской Федерации" отобранное у местных жителей Херсонщины жилье, - Генштаб

28 июня, 2023 среда
07:05
Война с Россией

Российские оккупанты в Горностаевке Херсонской области отбирают жилье у местных жителей и объявляют его своей собственностью

Об этом в утренней сводке 28 июня отчитывается Генштаб ВСУ.

"В населенном пункте Горностаевка Херсонской области оккупанты забирают жилье у местных жителей, выехавших на подконтрольную территорию Украины или погибших в результате боевых действий", - говорится в сообщении.

Отмечается, что украденное жилье маркируется табличками "собственность Российской Федерации".

Армия РФ в течение суток нанесла 24 авиаудара и совершила 42 обстрела из РСЗО

Российские оккупанты в течение суток задействовали 5 крылатых ракет воздушного базирования Х-22 и 2 зенитные управляемые ракеты из С-300.

Ракеты Х-22 враг направил по дачному кооперативу в Кременчугском районе Полтавской области и по Запорожью. Ракетами С-300 российские террористы поразили наполненное гражданскими людьми место в центре города Краматорск и частный сектор населенного пункта Беленькое Донецкой области.

Кроме того, противник нанес 24 авиационных удара и совершил 42 обстрела из реактивных систем залпового огня.

На трех направлениях произошло более 30 боеприкосновений с врагом. Ситуация на фронте

"Противник и дальше сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. В течение суток произошло более 30 боевых столкновений", - отмечают в Генштабе.

В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов, в частности Заречье и Тимоновичи Черниговской области; Середина Буда, Порохонь, Фотовиж, Большая Писаревка Сумской области, а также Уды, Казачья Лопань и Красное Первое в Харьковской области.

На Купянском направлении артиллерийские и минометные обстрелы также подверглись более 20 населенным пунктам, в частности, Масютовка, Кисловка, Котляровка и Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении противник совершил безуспешные наступательные действия в направлении Белогоровки. Артиллерийские обстрелы подверглись более 15 населенным пунктам. Среди них Невское, Диброва, Белогоровка Луганской области и Ямполевка, Торское, Серебрянка и Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг проводил наступательные действия в районе Орехово-Василовки, успеха не имел. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали районы более 15-ти населенных пунктов. Под огонь, в частности, попали Никифоровка, Васюковка, Раздолевка, Марково, Хромово, Часов Яр, Ивановское, Озаряновка и Южное Донецкой области.

На Авдеевском направлении оккупанты нанесли авиационные удары в районе Авдеевки. Совершили артиллерийские обстрелы районов более 20 населенных пунктов. Это, в частности, Керамик, Новокалиново, Авдеевка, Яснобродовка, Первомайское и Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении враг проводил наступательные действия в районах Марьинки и Победы успеха не имел. Нанес авиационные удары возле Марьинки и Красногоровки. В то же время совершил артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов. В частности, Марьинки, Ильинки и Победы Донецкой области.

На Шахтерском направлении россияне совершили безуспешные наступательные действия в направлении села Ровнополь. Нанесли авиационные удары в районе Сторожевого Донецкой области. Совершили обстрелы более 15 населенных пунктов. Это, в частности, Екатериновка, Елизаветовка, Богоявленка, Благодатное, Угледар, Пречистовка и Золотая Нива в Донецкой области.

В Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на недопущении продвижения наших войск. Враг нанес авиационные удары в районах Орехова и Новоданиловки Запорожской области. Совершил артиллерийские обстрелы более 50 населенных пунктов. Под огонь попали, в частности Новодаровка, Ольговское, Полтавка, Малиновка, Волшебное, Малая Токмачка, Преображенка, Орехов и Павловка Запорожской области; Никополь Днепропетровской области; Золотая Балка, Дудчаны, Качкаровка, Веселое, Антоновка, Херсон, Белозерка, Днепровское, Кизомис Херсонской области и Очаков Николаевской области.

Силы обороны поразили вражеский пункт управления и пару зенитных ракетных комплексов "Бук"

Украинские военные за прошедшие сутки нанесли 18 ударов по районам сосредоточения личного состава противника и 6 - по зенитно-ракетным комплексам врага. Также Силы обороны уничтожили 6 разведывательных БПЛА.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 1 пункт управления, 2 зенитных ракетных комплекса "Бук" и 4 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника.

  • Во вторник, 27 июня, во время воздушной тревоги русская армия дважды обстреляла Полтавскую область. В Кременчугском районе ранения получил ребенок.
Украина
Россия
военные силы Украины
Волинь
Херсонщина
Днепропетровщина
Черниговщина
Донетчина
оккупированные территории
Марьинка
Авдеевка
Запорожская область
Бахмут
Харковщина
Военные новости
Читайте также:
Шахтар, Ігор Йовічевіч
27 июня, 2023 вторник
Президент "Шахтера" определился с новым главным тренером команды, - СМИ
на фото: затриманий інженер, який погодився на співпрацю з РФ
27 июня, 2023 вторник
В Лимане задержан инженер электросетей, который обесточил гражданских и подал энергию оккупантам
27 июня, 2023 вторник
Посол Китая в ЕС о поддержке границ Украины 1991 года: "Не понимаю, почему бы и нет"
Киев
+16°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.68
    Покупка 36.68
    Продажа 37.42
  • EUR
    Покупка 40.26
    Продажа 41.14
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, среда
28 июня
07:47
Обновлено
Число погибших в Краматорске из-за ракетного удара РФ возросло до 8, ранены 56 человек
07:31
Франция провела первое испытание гиперзвукового глайдера VMAX со скоростью до 6 000 км/ч
07:30
Анонс
Молодежный Евро-2023: расписание матчей и трансляций 28 июня
06:55
В случае подрыва россиянами ЗАЭС эвакуация коснется нескольких областей, - Лубинец
06:37
ISW ответил, как Лукашенко может использовать ЧВК Вагнера
06:30
Молодежный Евро-2023: результаты всех матчей 27 июня
06:07
ЧВК Вагнер
После мятежа Пригожина вагнеровцы все еще находятся в Украине, - Пентагон
05:42
Обновлено
Орбан заявил, что не считает Путина военным преступником. В Украине отреагировали
05:25
Столтенберг о членстве Украины в Альянсе: Путин не имеет права вето на расширение НАТО
04:26
В горах Калифорнии обнаружили человеческие останки. Они принадлежат актеру Джулиану Сэндсу
03:31
Кайфуем от нашей игры, - футболист сборной Украины оценил результаты на молодежном Евро-2023
03:10
На Сумщине в результате обстрела повреждены жилые дома
01:45
В Мелитополе прогремели взрывы. оккупанты включали сирену
01:22
В Италии футболистам запретили играть под 88-м номером
00:53
путлер шойгу
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков об Украине за 27 июня
00:37
Лукашенко
Госдеп США: Лукашенко пригласил Пригожина в Беларусь интересах Кремля
00:26
Инфографика
Молодежный Евро-2023: как выглядит таблица группы сборной Украины после 3-го тура
00:04
Инфографика
Бизнес-джет Пригожина вылетел из Беларуси в направлении Москвы, - Белорусский Гаюн
2023, вторник
27 июня
23:50
РФ заслуживает только поражение и трибунал, - Зеленский прокомментировал Краматорский обстрел
23:39
Обновлено
Сборная Украины на последних минутах упустила победу над Испанией на молодежном Евро-2023
23:05
Эксклюзив
Бен Ходжес
Кремль понимает, что заплатит огромную цену за теракт на ЗАЭС, – генерал Ходжес
23:03
Исполнительным директором Реестра нанесенного Россией ущерба назначили советника ОП
22:59
ЧВК Вагнер
США ввели санкции против компаний, связанных с ЧВК Вагнера
22:55
Аналитика
Сергей Згурец
Лукашенко и Пригожин – самодуры, которые не уживутся вдвоем в Беларуси. Колонка Сергея Згурца
21:34
В Гаагу передали доказательства причастности Лукашенко к похищению украинских детей
21:26
Эксклюзив
После попытки мятежа Путин не знает, кому доверять, – генерал Ходжес
21:16
Зеленский уволил гендиректора Укроборонпрома Гусева
21:07
Raiffeisen Bank
ЕЦБ после мятежа Пригожина призвал банки ЕС ускорить выход из РФ
20:54
Эксклюзив
В РФ скоро будет вторая серия после мятежа Пригожина - более масштабная и жесткая, - офицер батальона "Свобода" Ильенко
20:46
Виктория Сюмар: законопроект 9342 не решает вопрос 30 тысяч, потому что правительство просто "переписало" свое постановление, но удалось решить часть других проблем
20:37
Данилов: вопрос нашей победы – это вопрос фрагментации России
20:23
Боеприпасы и техника на $500 млн: США объявили новый пакет помощи Украине
20:13
Обновлено
Золото в пулевой стрельбе, 4 медали в муай-тае, серебро в прыжках в воду и бронза в фехтовании. Как Украина выступает 27 июня на Европейских играх-2023
20:08
Украина уже освободила больше территории, чем Россия захватила за все зимнее наступление, - Бен Уоллес о контрнаступлении ВСУ
20:05
OPINION
Пригожин спровоцировал Запад на откровенность
20:00
Обзор
Победные новости 489-го дня войны: ВСУ прорвали оборону в Бахмутском районе, враг свозит раненых в детсады и школы
19:52
ВСУ за день поразили 6 ЗРК и 4 района сосредоточения врага, - Генштаб
19:51
В российском плену находятся 126 украинских женщин
19:43
Украина 1 июля отменяет карантин и чрезвычайное положение по COVID-19
19:16
В районе Курдюмовки на Донетчине ВСУ разгромили батальон россиян и пробили оборону: ликвидировано до 35 врагов
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV