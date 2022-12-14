Оккупанты Мариуполя хотят снести целый квартал вблизи "Азовстали", – городской совет
Российские оккупанты в Мариуполе планируют снести целый квартал вблизи завода "Азовсталь"
Об этом сообщает Мариупольский городской совет в Telegram .
"В оккупированном Мариуполе планируют снести целый квартал. Россияне и коллаборанты стремятся полностью разрушить украинский город. Карту с планами разрушения на базе "яндекса" обнародовали пропагандистские паблики. Согласно им - в планах снести полностью квартал у завода "Азовсталь" в Левобережном районе города. Это "Морской бульвар и Азовстальская улица. Там до сих пор живут мирные жители. Они остаются в полуразрушенных домах без света, газа и отопления", - говорится в сообщении.
В горсовете отметили, что таким образом, оккупанты продолжают свои попытки разрушить Мариуполь. Регулярно уничтожаются многоэтажки, которые русские целенаправленно бомбили во время осады.
- Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко ранее заявил, что российские оккупанты планируют снести 950 домов в захваченном Мариуполе.
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