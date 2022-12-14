Оккупанты Мариуполя хотят снести целый квартал вблизи "Азовстали", – городской совет

Об этом сообщает Мариупольский городской совет в Telegram .

"В оккупированном Мариуполе планируют снести целый квартал. Россияне и коллаборанты стремятся полностью разрушить украинский город. Карту с планами разрушения на базе "яндекса" обнародовали пропагандистские паблики. Согласно им - в планах снести полностью квартал у завода "Азовсталь" в Левобережном районе города. Это "Морской бульвар и Азовстальская улица. Там до сих пор живут мирные жители. Они остаются в полуразрушенных домах без света, газа и отопления", - говорится в сообщении.



В горсовете отметили, что таким образом, оккупанты продолжают свои попытки разрушить Мариуполь. Регулярно уничтожаются многоэтажки, которые русские целенаправленно бомбили во время осады.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко ранее заявил, что российские оккупанты планируют снести 950 домов в захваченном Мариуполе.

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