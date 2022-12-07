Оккупанты Луганщины вывозят детей в Чечню для "перевоспитания", – Гайдай

Об этом написал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в Telegram .

"Кадыров похищает луганских детей, чтобы воспитывать убийц, которые потом пойдут убивать украинцев. Захватчики массово вывозят детей из Луганской области в Чечню для "патриотического воспитания". Подобных случаев депортации подростков на территорию РФ уже более сотни", - говорится в сообщении.

В городе Старобельск Луганской области продолжается расквартирование мобилизованных военнослужащих российских оккупационных войск в частных домах.

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