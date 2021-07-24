Оккупанты "ЛНР" задолжали за воду 170 млн и резко сократили ее подачу населению
Оккупационная администрация "ЛНР" ограничила подачу воды населению и пытается оспаривать долги перед Попаснянским водоканалом, который поставляет воду на неподконтрольную территорию
Об этом глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай рассказал в интервью государственному телеканалу Дом, передает Еспресо.TV.
Он отметил, что Попаснянский райводоканала и сейчас, и после модернизации готов стабильно снабжать водой жителей неподконтрольной украинской власти территории области.
"Мы готовы, но "власть" на временно оккупированной территории периодически все-таки создает проблемы, даже жителям неподконтрольной Украины территории. Из-за очень засушливой, сухой погоды, жары на неподконтрольной территории воды все меньше и меньше. И есть подтверждение, что оккупационная власть жестко ограничила подачу воды людям. Воду дают на пару часов в день. С водой там колоссальная проблема", - отметил Гайдай.
По его словам, одновременно "ЛНР" пытается обжаловать тарифы и выставленные к оплате суммы.
"Потому что их задолженность большая, около 170 млн грн. И они пытаются оспаривать и эту сумму долга", - уточнил глава ОГА.
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