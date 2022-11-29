Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Оккупанты перешли уже к личным так называемым собеседованиям. После этих собеседований многие работники оставляют доступ на предприятие, блокируя пропускную систему", - отметил Орлов.

По его словам, оккупанты блокируют пропуска работникам ЗАЭС на территорию станции.

"Несмотря на то, что это лицензированные специалисты, это уникальные специалисты ядерного потенциала Украины. Оккупанты давят на людей, чтобы заставить подписать контракты с фейковой компанией "Росатом", - подчеркнул Орлов.

27 ноября президент Энергоатома Петр Котин сообщил , что есть признаки того, что кафиры собираются покинуть ЗАЭС и пытаются похитить как можно больше со станции.

В Кремле опровергли заявление президента Энергоатома Петра Котина о том, что есть признаки вывода российских военных из временно оккупированной ЗАЭС

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