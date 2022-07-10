Об этом сообщили 10 июля в 18:00 в сводке Генштаба ВСУ.

"Призываем не игнорировать сигналы воздушной тревоги, где бы вы ни были на территории Украины", - говорится в сообщении.

При этом в Генштабе отметили, что "оккупанты, чтобы хоть как-то оправдать разрушение ими гражданских объектов на территории Украины, продолжают лгать о якобы размещении военных подразделений в школах, больницах и многоквартирных жилых домах".

Что касается ситуации на отдельных направлениях, то она следующая:

на Волынском и Полесском направлениях – без существенных изменений;

на Сиверском направлении - противник применил ствольную и реактивную артиллерию для обстрелов районов населенных пунктов Бачевск, Волфин, Мирополье, Владимировка, Алексеевка и Волковка Сумской области и Сеньковка и Николаевка Черниговской области. Кроме того, в районах Волковки и Волфиного удары нанесла вражеская штурмовая и армейская авиация;

на Харьковском направлении – противник применял танки, ствольную и реактивную артиллерию для обстрелов Харькова и населенных пунктов Харьковской области к северу, востоку и югу от этого города, также враг нанес авиационных ударов вблизи Верхнего Салтова, Петровки и Мосьпанового;

на Славянском направлении - оккупант производил огненное поражение в районах населенных пунктов Долина, Дибровно, Мазановка, Богородичное, Адамовка, Андреевка, Барвинково, Вернополье, Большая Камышеваха, Краснополье, Новая Дмитровка, Крестище, Новопавловка, Никополь, Красное и Сулыговка и применил авиацию для нанесения удара неподалеку Богородичного;

разведку боем в направлении Мазановки оккупанты благодаря умелым действиям украинских воинов откровенно провалили и с потерями отошли;

на Бахмутском направлении – противник обстреливал из ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Курдюмовка, Луганское, Берестовое, Выимка, Ивано-Дарьевка, Шумы и Переездное;

на Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях - по линии столкновения продолжаются обстрелы с применением минометов, танков, ствольной и реактивной артиллерии;

враг нанес авиаудары неподалеку Авдеевки и Владимировки. Штурмовыми действиями пытался улучшить тактическое положение в районе Новоселовки Второй, успеха не имел, отошел;

на Южнобужском направлении – враг имеющимися средствами огневого поражения пытается не допустить продвижения подразделений Сил обороны вглубь временно занятой территории.

Вдобавок, "в готовности к нанесению ракетных ударов по объектам на территории Украины противник удерживает в море два носителя высокоточного оружия", отметили в Генштабе.

9 июля Генштаб сообщил, что защитники Украины отбросили оккупантов на ранее занятые позиции в направлении Кочубеевка - Дементиевка и заставили россиян разбегаться по кустам после штурма в районе направления Золотаровка - Верхнекаменское

Также в сводке Генштаба от 9 июля говорилось, что российские кафиры предприняли попытку установить контроль над Углегорской ТЭС в Донецкой области, однако были отвергнуты украинскими военными на предыдущие позиции

Утром, 10 июля, в сводке Генштаба ВСУ было сообщено, что РФ держит в готовности несколько объектов высокоточного оружия, чтобы нанести авиаудары по Украине.

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