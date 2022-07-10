Оккупанты лгут о размещении ВСУ в школах, больницах и жилых домах, - Генштаб
Российские оккупанты продолжают наносить ракетные удары по гражданским объектам, убивая мирных жителей
Об этом сообщили 10 июля в 18:00 в сводке Генштаба ВСУ.
"Призываем не игнорировать сигналы воздушной тревоги, где бы вы ни были на территории Украины", - говорится в сообщении.
При этом в Генштабе отметили, что "оккупанты, чтобы хоть как-то оправдать разрушение ими гражданских объектов на территории Украины, продолжают лгать о якобы размещении военных подразделений в школах, больницах и многоквартирных жилых домах".
Что касается ситуации на отдельных направлениях, то она следующая:
на Волынском и Полесском направлениях – без существенных изменений;
на Сиверском направлении - противник применил ствольную и реактивную артиллерию для обстрелов районов населенных пунктов Бачевск, Волфин, Мирополье, Владимировка, Алексеевка и Волковка Сумской области и Сеньковка и Николаевка Черниговской области. Кроме того, в районах Волковки и Волфиного удары нанесла вражеская штурмовая и армейская авиация;
на Харьковском направлении – противник применял танки, ствольную и реактивную артиллерию для обстрелов Харькова и населенных пунктов Харьковской области к северу, востоку и югу от этого города, также враг нанес авиационных ударов вблизи Верхнего Салтова, Петровки и Мосьпанового;
на Славянском направлении - оккупант производил огненное поражение в районах населенных пунктов Долина, Дибровно, Мазановка, Богородичное, Адамовка, Андреевка, Барвинково, Вернополье, Большая Камышеваха, Краснополье, Новая Дмитровка, Крестище, Новопавловка, Никополь, Красное и Сулыговка и применил авиацию для нанесения удара неподалеку Богородичного;
разведку боем в направлении Мазановки оккупанты благодаря умелым действиям украинских воинов откровенно провалили и с потерями отошли;
на Бахмутском направлении – противник обстреливал из ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Курдюмовка, Луганское, Берестовое, Выимка, Ивано-Дарьевка, Шумы и Переездное;
на Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях - по линии столкновения продолжаются обстрелы с применением минометов, танков, ствольной и реактивной артиллерии;
враг нанес авиаудары неподалеку Авдеевки и Владимировки. Штурмовыми действиями пытался улучшить тактическое положение в районе Новоселовки Второй, успеха не имел, отошел;
на Южнобужском направлении – враг имеющимися средствами огневого поражения пытается не допустить продвижения подразделений Сил обороны вглубь временно занятой территории.
Вдобавок, "в готовности к нанесению ракетных ударов по объектам на территории Украины противник удерживает в море два носителя высокоточного оружия", отметили в Генштабе.
- 9 июля Генштаб сообщил, что защитники Украины отбросили оккупантов на ранее занятые позиции в направлении Кочубеевка - Дементиевка и заставили россиян разбегаться по кустам после штурма в районе направления Золотаровка - Верхнекаменское
- Также в сводке Генштаба от 9 июля говорилось, что российские кафиры предприняли попытку установить контроль над Углегорской ТЭС в Донецкой области, однако были отвергнуты украинскими военными на предыдущие позиции
- Утром, 10 июля, в сводке Генштаба ВСУ было сообщено, что РФ держит в готовности несколько объектов высокоточного оружия, чтобы нанести авиаудары по Украине.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.67
Покупка 34.67Продажа 35.57
-
EUR
Покупка 35.2Продажа 36.49
- Актуальное
- Важное