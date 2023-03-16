Об этом агентству ТАСС сказал крымский гауляйтер Сергей Аксенов.

"По квартирам мы готовим выборку, но это не первоочередные задачи. В первую очередь решали вопрос о больших объектах", – заявил он.

Квартира, которую супруга президента Елена Зеленская купила еще в 2013 году, то есть до оккупации полуострова, расположена в поселке Ливадия. По данным росСМИ, риэлторы оценивают апартаменты примерно в 74 миллиона рублей.

Офис президента Украины в 2021 году сообщал по запросу Крым. Реалии , что "все граждане Украины, которые приобрели собственность в Крыму до 2014 года на законных основаниях, имеют справедливое право сохранять ее". Известно, что уже во время оккупации Елена Зеленская продолжала оплачивать коммунальные услуги в квартире.