Оккупанты Крыма подселяют солдат РФ в дома местных, - Чубаров
Российские оккупационные органы Крыма призывают население брать в свои дома российских солдат
Об этом в Телеграмме написал глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.
"Сообщают из оккупированного Крыма: в поселке Советское на днях разместили более 600 российских военнослужащих. Поскольку в поселке нет свободных помещений для расквартирования такого количества солдат, российские оккупационные органы призывают гражданское население взять в свои дома подселенцев-российских солдат", - написал он.
Согласно словам Чубарова, большинство из размещенных в поселке Советское российских захватчиков – уроженцы Якутии, а в местных магазинах резко увеличилась продажа алкоголя.
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