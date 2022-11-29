Об этом в Телеграмме написал глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

"Сообщают из оккупированного Крыма: в поселке Советское на днях разместили более 600 российских военнослужащих. Поскольку в поселке нет свободных помещений для расквартирования такого количества солдат, российские оккупационные органы призывают гражданское население взять в свои дома подселенцев-российских солдат", - написал он.

Согласно словам Чубарова, большинство из размещенных в поселке Советское российских захватчиков – уроженцы Якутии, а в местных магазинах резко увеличилась продажа алкоголя.

19 ноября Владимир Гаврилов, заместитель министра обороны Украины, назвал вероятный сценарий и время возвращения и завершения войны.

21 ноября Украина предложила на международной климатической конференции в Египте ввести термин "экоцид" на обозначение действий россиян в Крыму.

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