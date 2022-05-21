Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в телеграме.

"Похищенное Россией медицинское оборудование из больниц №1 и №4 вчера было завезено в клинику Калинина в Донецке. Как благотворительная помощь "Единой России". Теперь в Донецке новая современная хирургия благодаря украинским налогоплательщикам", - заметил Петр Андрющенко.

В больницах Украины оккупанты уничтожают оборудование, заставляют медиков лечить россиян и не позволяют им эвакуироваться.

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