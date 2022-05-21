Оккупанты крадут оборудование из больниц Мариуполя и выдают его за помощь от "Единой России"
Оккупанты вывозят из Мариуполя в Донецк медицинское оборудование и выдают его за помощь от правящей партии РФ "Единая Россия"
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в телеграме.
"Похищенное Россией медицинское оборудование из больниц №1 и №4 вчера было завезено в клинику Калинина в Донецке. Как благотворительная помощь "Единой России". Теперь в Донецке новая современная хирургия благодаря украинским налогоплательщикам", - заметил Петр Андрющенко.
- В больницах Украины оккупанты уничтожают оборудование, заставляют медиков лечить россиян и не позволяют им эвакуироваться.
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