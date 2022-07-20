Оккупанты хотят загнать в энергоблоки ЗАЭС военную технику, чтобы уберечься от ударов ВСУ, - Энергоатом
Россияне требуют, чтобы администрация ЗАЭС предоставила им доступ к машинным залам атомной станции
Об этом сообщает Энергоатом.
"Военные РФ требуют от администрации украинской атомной электростанции открыть им машинные залы на 1-м, 2-м и 3-м энергоблоках ЗАЭС, чтобы разместить там весь свой военный арсенал. Это кажется захватчикам более безопасным, поскольку они ужасно боятся "подарков" от ВСУ ", - говорится в сообщении
В Энергоатоме разъяснили, что в машинные залы оккупанты хотят загнать танки, грузовики и оружие с боекомплектом.
"Разместив там свой "хлам", рашисты перекроют доступ пожарной техники к трем энергоблокам. И в случае пожара, риск которого вырастет многократно, его тушение будет крайне проблематичным, ведь специализированный транспорт просто не сможет подъехать", - предостерегают в Энергоатоме.
В сообщении отмечают, что российские оккупанты нарушают все нормы и требования ядерной и радиационной безопасности работы АЭС. "Они планируют хранить оружие и взрывчатку прямо в машинных залах энергоблоков крупнейшей в Европе атомной электростанции".
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