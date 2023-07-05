Оккупанты хотят вывезти более 300 тыс. экспонатов из музея-заповедника "Херсонес Таврический" в Севастополе
Оккупационная администрация Севастополя готовит документы на вывоз более 300 тыс. экспонатов из музея-заповедника "Херсонес Таврический" якобы для реставрации
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
По данным украинского подполья, российские захватчики готовятся к ограблению музея-заповедника "Херсонес Таврический". В настоящее время оккупационная администрация занимается подготовкой актов "передачи на реставрацию для дальнейшего экспонирования за пределами музея" для 300 тыс. экспонатов из фондов.
Кому планируется передавать фонды пока неизвестно, но известно, что это за пределами полуострова. При этом стоит отметить, что на конец 2014-го в фондах всего хранилось около 500 тыс. единиц хранения (основной и вспомогательный фонд), из них 300 тыс. – это весь основной фонд", - говорится в сообщении.
- 27 июня Херсонский художественный музей идентифицировал по сделанным в симферопольском Центральном музее Тавриды фотографиям 50 украденных россиянами экспонатов.
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