Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

По данным украинского подполья, российские захватчики готовятся к ограблению музея-заповедника "Херсонес Таврический". В настоящее время оккупационная администрация занимается подготовкой актов "передачи на реставрацию для дальнейшего экспонирования за пределами музея" для 300 тыс. экспонатов из фондов.

Кому планируется передавать фонды пока неизвестно, но известно, что это за пределами полуострова. При этом стоит отметить, что на конец 2014-го в фондах всего хранилось около 500 тыс. единиц хранения (основной и вспомогательный фонд), из них 300 тыс. – это весь основной фонд", - говорится в сообщении.