Global Львов Главная
ru ua
Global Львов Главная
Война с Россией: хроника
Главная война с Россией "Оккупанты ходят по квартирам, разыскивают бывших силовиков": боец херсонской ТрО о ситуации в городе

"Оккупанты ходят по квартирам, разыскивают бывших силовиков": боец херсонской ТрО о ситуации в городе

15 мартa, 2022 вторник
09:54
война с Россией ВСУ

Эдуард отметил, что Херсон заблокирован, однако предприниматели собираются, открывают магазины, более или менее город работает

"Оккупанты начали себя очень дерзко вести, патрулируют город, стреляют по окрестностям, ходят по квартирам, разыскивают бывших силовиков. План ХНР им не удался, мы их послали в направлении российского корабля, поэтому теперь оккупанты отыскивают в городе украинских силовиков, чтобы переманить на свою сторону. Однако никто из украинцев не сдается", – рассказал боец в эфире Espreso.TV.

Участник ТрО также отметил, что в городе пытаются инициировать единичные митинги в поддержку ХНР, но они провальные.
"Через местных коллаборантов нам сообщили: если будем вести активные боевые действия, то будет второй Мариуполь", – сказал он.

Читайте также: Это сказки, что закрытие неба над Украиной спровоцирует Третью мировую войну. Она уже идет, – Валерий Чалый

Боец отметил, что количество оккупационных колонн, проходящих по области, уменьшилось. В самом же Херсоне они заняли большие объекты типа гостиниц, призывных пунктов: "В окрестностях города стоит артиллерия, часть направлена на сам город, а часть развернута в сторону Николаева".

Читайте также: "Мы перехватываем их разговоры, слышим, как они дышат и что едят": военный ВСУ об отслеживании армии РФ

Также Эдуард заметил, что херсонцы смеются над российской пропагандой: "Люди стараются не посещать российские сайты, они понимают, что там полная ахинея".

  • Напомним, накануне мэр Херсона заявил, что в оккупированном городе заканчиваются нефтепродукты, лекарства, пищевые продукты, а "зеленого коридора" нет.

  • Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Новости
Читайте также:
Антоніу Гутерреш
14 мартa, 2022 понедельник
Генсек ООН считает возможной перспективу ядерного конфликта
Ентоні Блінкен
14 мартa, 2022 понедельник
Госсекретарь США Блинкен отреагировал на обстрел Яворивского полигона за 20 км до границы с НАТО
13 мартa, 2022 воскресенье
Под Мелитополем разбита колонна оккупанта из 200 единиц техники, - Ким
Киев
+5°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 29.27
    Покупка 29.27
    Продажа 29.72
  • EUR
    Покупка 32.17
    Продажа 32.74
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, вторник
15 мартa
10:42
Польша ЕС
В Киев на встречу с Зеленским едут премьеры Польши, Чехии и Словении
10:41
Виталий Портников: Без единства не будет победы
10:27
Войска РФ не дают провести "зеленый коридор" из Чернигова, - ОВА
10:20
нефть
Цены на нефть упали до 100 долларов за баррель
10:14
Эксклюзив
Алексей Паныч: Три важнейших ошибки Запада в понимании России
10:08
вагон
УЗ начинает национализацию российских вагонов на территории Украины
09:54
РФ потеряла более 13 500 военных, 1279 бронемашин, 404 танка, 81 самолет и 95 вертолетов за время масштабной войны, - Генштаб ВСУ
09:38
Верещук: на 15 марта согласованы 9 гуманитарных коридоров для эвакуации гражданских
09:31
Добровольная уплата единого налога для ФОП и отмена проверок для бизнеса: Зеленский рассказал о налоговой реформе
09:29
Оккупанты обстреляли детский интернат в Рубежном Луганской области: погибло четверо людей
09:23
Новая Зеландия примет 4 тысячи украинских беженцев
08:40
Испания арестовала яхту российского олигарха стоимостью $140 млн, - СМИ
08:22
Эксклюзив
Орки испугались 2,5 тыс. единиц стрелкового оружия на руках у горожан и сбежали из Конотопа, – Семенихин о переговорах с российскими оккупантами
08:16
Поезда не будут останавливаться: станцию метро "Лукьяновская" повредило взрывной волной (ФОТО)
08:08
Семь погибших и трое спасенных: харьковские спасатели за минувшие сутки 34 раз выезжали на ликвидацию пожаров и завалов
07:49
Зеленые коридоры в Сумской области: откуда будут вывозить людей
07:23
Враг продолжает бомбить критическую инфраструктуру: что известно на 6 часов утра
07:03
ВМС США направили в Черное море десантный корабль
Есть угроза высадки морского десанта на побережье Черного моря, но мы к этому готовы, – глава Одесской ОВА
06:57
Россия планирует применить химическое оружие, чтобы обвинить Украину, – Минобороны Британии
06:41
Всемирный банк
Всемирный банк выделит Украине дополнительно почти $200 млн
06:16
ЧАЭС
Электроснабжение на ЧАЭС возобновлено после еще одного повреждения линии оккупантами - МАГАТЭ
06:13
Обновлено
В Киеве прогремели взрывы в трех районах, много повреждений, есть погибшие (ФОТО, ВИДЕО)
05:41
Эпифаний: Убивать российского оккупанта – это не грех
05:27
Украина таки примет участие в Евровидении
04:34
Япония расширила санкции против России
01:58
"В селах люди встречают противника и начинают бить его еще на подходе к городу", – руководитель обороны Николаева
01:49
Страшный сон России. Армия РФ - один из главных поставщиков техники для нашей армии, - Зеленский
01:35
Отмена проверок, 2% налога для всех, ФОП – добровольная уплата. Президент озвучил первые шаги налоговой реформы в Украине
01:16
Ликвидирован самолет, 4 вертолета и крылатая ракета оккупантов, - Воздушные силы ВСУ
00:57
Под Мариуполем уничтожили 150 российских военных и 10 единиц техники, разбили группу под Авдеевкой, на юге расстреляли подразделения морской пехоты, - Генштаб ВСУ
00:39
Зеленский предоставил безвиз иностранцам, помогающим Украине в войне с Россией
00:19
Муж Свитолиной выбил российского теннисиста из первой позиции мирового рейтинга
2022, понедельник
14 мартa
23:59
На Запорожье у окупантов потери на направлении Васильевка - Роды, - глава ОВА
23:50
Путин понимает, что проигрывает войну и пойдет либо на ужасную эскалацию, либо на компромисс, – Bellingcat
22:54
Система ПВО с начала полномасштабного вторжения сбила 45 воздушных целей, - Залужный
22:51
Христиане мира отрекаются от Кирилла и РПЦ из-за поддержки агрессии Путина в Украине
22:40
Из Израиля в Украину прибыли врачи и мобильный госпиталь, - Ермак
22:40
Подсанкционный олигарх Абрамович замечен в аэропорту Израиля
22:20
Федоров рассказал о новых "цифровых" санкциях против России
22:07
Редактор российского Первого канала выбежала в эфир с антивоенным плакатом. Перед этим она записала видео с призывом выходить на протесты
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV