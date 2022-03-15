"Оккупанты ходят по квартирам, разыскивают бывших силовиков": боец херсонской ТрО о ситуации в городе

"Оккупанты начали себя очень дерзко вести, патрулируют город, стреляют по окрестностям, ходят по квартирам, разыскивают бывших силовиков. План ХНР им не удался, мы их послали в направлении российского корабля, поэтому теперь оккупанты отыскивают в городе украинских силовиков, чтобы переманить на свою сторону. Однако никто из украинцев не сдается", – рассказал боец в эфире Espreso.TV.



Участник ТрО также отметил, что в городе пытаются инициировать единичные митинги в поддержку ХНР, но они провальные.

"Через местных коллаборантов нам сообщили: если будем вести активные боевые действия, то будет второй Мариуполь", – сказал он.



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Боец отметил, что количество оккупационных колонн, проходящих по области, уменьшилось. В самом же Херсоне они заняли большие объекты типа гостиниц, призывных пунктов: "В окрестностях города стоит артиллерия, часть направлена на сам город, а часть развернута в сторону Николаева".



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Также Эдуард заметил, что херсонцы смеются над российской пропагандой: "Люди стараются не посещать российские сайты, они понимают, что там полная ахинея".