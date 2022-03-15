"Оккупанты ходят по квартирам, разыскивают бывших силовиков": боец херсонской ТрО о ситуации в городе
Эдуард отметил, что Херсон заблокирован, однако предприниматели собираются, открывают магазины, более или менее город работает
"Оккупанты начали себя очень дерзко вести, патрулируют город, стреляют по окрестностям, ходят по квартирам, разыскивают бывших силовиков. План ХНР им не удался, мы их послали в направлении российского корабля, поэтому теперь оккупанты отыскивают в городе украинских силовиков, чтобы переманить на свою сторону. Однако никто из украинцев не сдается", – рассказал боец в эфире Espreso.TV.
Участник ТрО также отметил, что в городе пытаются инициировать единичные митинги в поддержку ХНР, но они провальные.
"Через местных коллаборантов нам сообщили: если будем вести активные боевые действия, то будет второй Мариуполь", – сказал он.
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Боец отметил, что количество оккупационных колонн, проходящих по области, уменьшилось. В самом же Херсоне они заняли большие объекты типа гостиниц, призывных пунктов: "В окрестностях города стоит артиллерия, часть направлена на сам город, а часть развернута в сторону Николаева".
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Также Эдуард заметил, что херсонцы смеются над российской пропагандой: "Люди стараются не посещать российские сайты, они понимают, что там полная ахинея".
- Напомним, накануне мэр Херсона заявил, что в оккупированном городе заканчиваются нефтепродукты, лекарства, пищевые продукты, а "зеленого коридора" нет.
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