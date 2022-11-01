Оккупанты Херсонщины украли у Украины воды на 15,5 млрд гривен
Российские войска, разрушив временное сооружение Каховского водохранилища, нанесли Украине ущерб на более чем 15 млрд гривен
Об этом сообщает Государственная экологическая инспекция Украины.
"410 млн м3 воды на сумму почти 15,5 млрд гривен утекло в Крым через Северокрымский канал в результате разрушения оккупантами временного сооружения Каховского водохранилища", - отметили в ведомстве.
Там напомнили, что в первый день полномасштабного вторжения, 24 февраля 2022 года, российские войска захватили все гидротехнические сооружения Северокрымского канала, расположенные в Херсонской области, чтобы запустить таким образом воду до оккупированного полуострова Крым.
"Да, враг 27 февраля разрушил временное сооружение, автомобильный мост и главное перегородочное сооружение канала, чем повлекло неконтролируемую утечку воды из Каховского водохранилища через Северо-Крымский канал", - уточнили в Государственной экологической инспекции.
Там подчеркнули, что Россия своими действиями наносит огромный ущерб окружающей среде.
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