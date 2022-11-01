Об этом сообщает Государственная экологическая инспекция Украины.

"410 млн м3 воды на сумму почти 15,5 млрд гривен утекло в Крым через Северокрымский канал в результате разрушения оккупантами временного сооружения Каховского водохранилища", - отметили в ведомстве.



Там напомнили, что в первый день полномасштабного вторжения, 24 февраля 2022 года, российские войска захватили все гидротехнические сооружения Северокрымского канала, расположенные в Херсонской области, чтобы запустить таким образом воду до оккупированного полуострова Крым.



"Да, враг 27 февраля разрушил временное сооружение, автомобильный мост и главное перегородочное сооружение канала, чем повлекло неконтролируемую утечку воды из Каховского водохранилища через Северо-Крымский канал", - уточнили в Государственной экологической инспекции.



Там подчеркнули, что Россия своими действиями наносит огромный ущерб окружающей среде.

В "Энергоатоме" забили тревогу из-за ситуации на Запорожской атомной электростанции. По данным компании, кафиры спровоцировали там экологическую катастрофу, в результате их действий может погибнуть около тысячи тонн рыбы.

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