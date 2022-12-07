Об этом сообщил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко на брифинге в Медиацентре Украины.

"Атаки на местную инфраструктуру в Херсонской области проходят каждые 2 часа. То есть там российские террористы фактически целенаправленно продолжают уничтожать объекты", - отметил директор Центра исследований энергетики.

Харченко добавил, что под вражеским огнем регулярно оказываются ремонтные бригады, однако это не остановит процесс восстановления Херсона.

"Есть обстрелы аварийных бригад, которые выехали работать. Тем не менее работа продолжается: все работают, шаг за шагом возобновляют электропитание для города", - подчеркнул Александр Харченко.

Напомним, войска РФ совершили 51 обстрел Херсонской области за сутки 6 декабря, известно о двух погибших и одном раненом.

Всего за сутки 6 декабря войска РФ совершили 10 ракетных и 33 авиационных удара, а также 75 обстрелов из реактивных систем залпового огня. От российских ракет пострадали жилые дома и другие гражданские объекты городов Краматорск, Кривой Рог, а также село Степное Запорожской области.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb