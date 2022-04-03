Оккупанты каждые 10 минут обстрелят Рубежное, несмотря на договоренность о режиме "тишины" для эвакуации, - Гайдай

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.



"Режим тишины": в южной части Рубежного взрывы слышны каждые десять минут. Именно оттуда мы пытаемся вывезти людей. "Гуманитарный коридор" согласован, но "режима тишины" россияне не соблюдаются. Обстрелы этого района проходят с вечера. "Тем не менее, мы эвакуируем рубижан, пока остается такая возможность. Завозим гуманитарную, питьевую и техническую воду. Стараемся починить коммуникации. Под таким огнем приходится работать и коммунальщикам", - подчеркнул он.



Сергей Гайдай отметил, что ремонтные бригады чинят поврежденную российскими обстрелами газотранспортную инфраструктуру. Однако у газоснабжения нет 36 населенных пунктов (около 116 900 абонентов), из них 29 полностью и 7 частично.



В результате многочисленных прорывов сетей и обесточивания насосных станций водоснабжения отсутствует в Рубежном, Нижнем, Нижнем-1, Новотошковском и Попасной. Частично без воды остаются Золотое, Лисичанск, Северодонецк.

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