Оккупанты изымают права и документы на авто у водителей на Херсонщине

Об этом сообщает Центр нацсопротивления.

"Оккупанты усилили патрули на временно оккупированных территориях Херсонской области. Россияне останавливают гражданские авто на блокпостах и проверяют документы у водителей. Если водитель предъявляет украинские документы, то оккупанты их изымают, а владельца документов заносят в специальные списки", - говорится в сообщении.