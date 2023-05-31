Оккупанты изымают права и документы на авто у водителей на Херсонщине
Россияне изымают украинские водительские удостоверения и документы на транспортное средство у владельцев гражданских авто на временно оккупированных территориях Херсонщины
Об этом сообщает Центр нацсопротивления.
"Оккупанты усилили патрули на временно оккупированных территориях Херсонской области. Россияне останавливают гражданские авто на блокпостах и проверяют документы у водителей. Если водитель предъявляет украинские документы, то оккупанты их изымают, а владельца документов заносят в специальные списки", - говорится в сообщении.
- Ранее стало известно, что оккупантам Херсонской области приказали умышленно портить украинские паспорта на блокпостах.
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