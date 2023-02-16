Оккупанты изымают плавсредства у местного населения на левом берегу Херсонщины, - Гуменюк
Наталья Гуменюк, руководитель пресс-центра Сил охраны и обороны ОК "Юг", отметила, что за минувшие сутки, 15 февраля, были уничтожены три лодки, которые враг обустроил под ДРГ
Об этом она сообщила в эфире Эспрессо.
"Характерно то, что враги начали обходить местное население и изымать все надводные плавсредства, которые могут найти на левом берегу. Наша работа достаточно результативна по выявлению обустроенных плавсредств для диверсионно-разведывательных групп. За минувшие сутки, 15 февраля, нами было уничтожено три таких лодки, которые враг обустроил под ДРГ", - рассказала руководитель пресс-центра Сил охраны и обороны ОК "Юг".
Наталья Гуменюк добавила, что также продолжается работа по наблюдательным пунктам и пунктам дислокации или логистики, которые противник понемногу обустраивает на островах, пытаясь продвинуться на этой территории, чтобы обстрелы достигали дальше, а не только побережья правого берега.
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