Об этом она сообщила в эфире Эспрессо.

"Характерно то, что враги начали обходить местное население и изымать все надводные плавсредства, которые могут найти на левом берегу. Наша работа достаточно результативна по выявлению обустроенных плавсредств для диверсионно-разведывательных групп. За минувшие сутки, 15 февраля, нами было уничтожено три таких лодки, которые враг обустроил под ДРГ", - рассказала руководитель пресс-центра Сил охраны и обороны ОК "Юг".



Наталья Гуменюк добавила, что также продолжается работа по наблюдательным пунктам и пунктам дислокации или логистики, которые противник понемногу обустраивает на островах, пытаясь продвинуться на этой территории, чтобы обстрелы достигали дальше, а не только побережья правого берега.