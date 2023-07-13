Оккупанты изолировали поселок Пришиб на Запорожье, росгвардейцы ищут корректировщиков, – мэр Мелитополя
Рашисты, которые несут потери на фронте, срываются на местных жителях во временно оккупированном поселке Пришиб
Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров
По его информации, россияне полностью изолировали Пришиб в Запорожье: поселок закрыли на въезд и выезд.
С самого утра рашисты устроили облавы в населенном пункте: установили блокпосты, проверяют документы и телефоны у всех водителей и пешеходов, проводят обыски.
Местные жители сообщают, что в поселок завезли ищущих корректировщиков росгвардейцев.
Что известно об украинском контрнаступлении
4 июня на южном фронте Украины началось контрнаступление ВСУ, продолжившее серию наступательных акций под Бахмутом и на Белгородщине.
24 июня Силы обороны Украины официально подтвердили освобождение территорий под Красногоровкой в Донецкой области, которые находились под контролем оккупантов с 2014 года.
Утром 3 июля Анна Маляр сообщила , что за прошедшую неделю украинские военные освободили около 38 кв. км территорий.
4 июля писалось, что украинские военные продвигаются на южном фланге вокруг Бахмута Донецкой области и на юге.
В течение 6 июля ВСУ продвигались и закреплялись на позициях по трем направлениям - Бахмутскому, Мелитопольскому и Бердянскому, а на Купянском продолжили держать оборону.
7 июля заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что Силы обороны продвигаются на флангах Бахмута и перемалывают врага на юге – соотношение потерь в армии РФ больше в пять раз. В тот же день украинские военные добились тактически значительных успехов в районе Бахмута. В то же время продолжили контрнаступление по меньшей мере на трех других направлениях фронта.
Впоследствии глава Чечни Рамзан Кадыров отметил , что чеченское спецподразделение "Ахмат" перебросили на Бахмутское направление: кадыровцы якобы находились в Клищиевке.
10 июля командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский подчеркнул, что Бахмут находится под огневым контролем украинских Сил обороны. А Генштаб ВСУ отмечал : с начала контрнаступления ВСУ освободили 169 км² украинской земли на Мелитопольском и Бердянском направлениях - площадь соразмерна размерам Одессы. На Бахмутском направлении Силы обороны вернули 24 км украинских территорий.
12 июля Генштаб сообщил , что ВСУ попали по гостинице "Дюна" в Бердянске, о чем сообщалось ранее. Россияне грузовиками вывозили тела убитых военных. Украинская авиация нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника и 2 – по ЗРК противника. Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 1 пункт управления, 16 артиллерийских средств на огневых позициях, 4 зенитно-ракетных комплекса и 2 станции РЭБ противника.
Согласно сообщению Генштаба 13 июля, Силы обороны Украины продолжают вести наступательные операции по трем направлениям фронта - Бахмутскому, Мелитопольскому и Бердянскому. В то же время, российская армия применяет резервы и перемещает свои войска.
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