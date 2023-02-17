Об этом спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Алексей Дмитрашковский сказал 17 февраля в эфире телемарафона.

"Враг несколько изменил свою тактику на этом направлении, он перестал ночью атаковать наши позиции. За последние 2 дня численность штурмовых действий в этом направлении колеблется от трех до четырех", - рассказал полковник ВСУ.

"Раньше он (противник, - ред.) вел беспокойный огонь, постоянно работали подразделения ДРГ и штурмовые группы. На сегодняшний день наблюдается несколько иная тактика: ночью они пытаются восстанавливаться, обновлять резервы, личный состав", - добавил он.

В то же время днем, по словам Дмитрашковского, враг активно применяет артиллерию и авиацию, а также штурмовые действия, которых днем ранее в районе Угледара и Марьинки было 16.