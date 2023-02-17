Оккупанты изменили тактику в боях за Угледар: полковник ВСУ раскрыл детали
Российские оккупанты прекратили ночные атаки на Угледар Донецкой области и теперь используют это время для восстановления сил и подтягивания резервов
Об этом спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Алексей Дмитрашковский сказал 17 февраля в эфире телемарафона.
"Враг несколько изменил свою тактику на этом направлении, он перестал ночью атаковать наши позиции. За последние 2 дня численность штурмовых действий в этом направлении колеблется от трех до четырех", - рассказал полковник ВСУ.
"Раньше он (противник, - ред.) вел беспокойный огонь, постоянно работали подразделения ДРГ и штурмовые группы. На сегодняшний день наблюдается несколько иная тактика: ночью они пытаются восстанавливаться, обновлять резервы, личный состав", - добавил он.
В то же время днем, по словам Дмитрашковского, враг активно применяет артиллерию и авиацию, а также штурмовые действия, которых днем ранее в районе Угледара и Марьинки было 16.
- 13 февраля военный эксперт Сергей Кузан в эфире Еспресо рассказал, что главной целью российских атак на город Угледар является попытка выйти в тыл Донецкой группировке войск ВСУ.
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