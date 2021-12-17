Оккупанты изменили имя украинского пленного, чтобы его не нашли, - Денисова
Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что на оккупированной части Донецкой области вооруженные формирования незаконно удерживают украинского политзаключенного, которому изменили имя, фамилию и отчество
Об этом она сообщила в telegram .
По ее словам, настоящее имя удерживаемого – Станислав Васильевич Боранов.
"Он значится там (у оккупантов, – ред.) как Божок Александр Анатольевич (09.05.1985 г.р.). Ему полностью изменили фамилию, имя, отчество и дату рождения, чтобы никто не мог его идентифицировать", – сообщила Денисова.
Она отметила, что мужчина уехал на работу в Киев и пропал. Пока неизвестно, как он оказался на временно оккупированных территориях Украины. О его местонахождении сообщил бывший пленник, который вместе с ним находился в заключении.
"У родных нет никакой связи со Станиславом. Они не видели его больше 3 лет. Единственное, что им известно о жестоких пытках, которым подвергся Станислав на территории секретной тюрьмы г. Донецка "Изоляция", - сообщила омбудсман.
По словам Денисовой, в последний раз мужчина общался с родными еще летом 2017 года, однако о его местонахождении стало известно только в прошлом году.
"Органы оккупационной администрации Российской Федерации обвиняют Станислава в якобы "шпионаже", - добавляет омбудсмен.
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