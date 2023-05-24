Оккупанты избивают сотрудников ЗАЭС, которые пытаются осмотреть энергоблоки. Некоторые люди – в больнице в тяжелом состоянии
Россияне избивают сотрудников временно оккупированной Запорожской АЭС, пытающихся осмотреть энергоблоки. Их используют как военную и логистическую базу
Об этом говорится в сообщении Главного управления разведки.
"Несмотря на многочисленные призывы со стороны МАГАТЭ и мировых лидеров, оккупанты не уменьшают свое присутствие на Запорожской атомной электростанции. Сейчас территорию энергоблоков №1, 2, 4 фактически используют как логистическую и военную базу", - сообщили в ГУР.
Там отметили, что на площадках вокруг энергоблоков постоянно находится личный состав окупантов. Их количество постоянно меняется, а ротация в основном происходит во время командантского часа.
"У каждого энергоблока в течение одного дня может находиться от 5 до 20 единиц техники. Все грузовики плотно затентованы", - рассказали в разведке.
Вероятно, в тех грузовиках – взрывчатка.
"Сотрудников очередных изменений, которые должны проводить осмотр энергоблоков не менее 1-2 раз в неделю, не допускают на контролируемую территорию. Тех, кто пытался провести контрольные обходы, подвергали избиениям и пыткам. Несколько из них находятся в госпитале в тяжелом состоянии", - сообщили в ГУР.
- Ранее сообщалось, что кафиров на ЗАЭС больше, чем персонала станции.
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