Об этом говорится в сообщении Главного управления разведки.

"Несмотря на многочисленные призывы со стороны МАГАТЭ и мировых лидеров, оккупанты не уменьшают свое присутствие на Запорожской атомной электростанции. Сейчас территорию энергоблоков №1, 2, 4 фактически используют как логистическую и военную базу", - сообщили в ГУР.



Там отметили, что на площадках вокруг энергоблоков постоянно находится личный состав окупантов. Их количество постоянно меняется, а ротация в основном происходит во время командантского часа.

"У каждого энергоблока в течение одного дня может находиться от 5 до 20 единиц техники. Все грузовики плотно затентованы", - рассказали в разведке.

Вероятно, в тех грузовиках – взрывчатка.



"Сотрудников очередных изменений, которые должны проводить осмотр энергоблоков не менее 1-2 раз в неделю, не допускают на контролируемую территорию. Тех, кто пытался провести контрольные обходы, подвергали избиениям и пыткам. Несколько из них находятся в госпитале в тяжелом состоянии", - сообщили в ГУР.