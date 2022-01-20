Оккупанты из запрещенного оружия обстреляли украинские позиции вблизи Катериновки, Опытного и Золотого-4, запускали беспилотник

Об этом сообщает пресс-штаб ООС.



Так, российские оккупанты открывали огонь из минометов калибра 120 мм в сторону Опытного. Вблизи Золотого-4 применяли минометы калибра 82 мм.



В направлении Катериновки боевики стреляли из противотанковых гранатометов.



Беспилотник российских подразделений пролетел через линию столкновения в Луганской области. Как предполагают украинские военные, это мог быть аппарат "Орлан-10".



Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенного Минскими договоренностями вооружения, и заставили оккупанта прекратить обстрелы.



Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий неприятеля нет.

Напомним, 18 и 19 января в зоне проведения Операции объединенных сил не было зафиксировано ни одного нарушения режима прекращения огня.