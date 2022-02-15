Оккупанты из запрещенного оружия обстреляли украинские позиции вблизи Катериновки, Лобачево и Орехово
С начала суток со стороны вооруженных формирований РФ зафиксировано три нарушения режима прекращения огня, одно из которых - с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения
Об этом сообщает пресс-штаб ООС.
В сторону Катериновки противник открывал огонь из противотанкового ракетного комплекса. В направлении села Лобачево российские наемники совершили обстрел из ручных противотанковых гранатометов.
Недалеко от Орехова российские вооруженные формирования обстреливали позиции украинских защитников с применением минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.
- Напомним, 14 февраля российские оккупационные войска в зоне проведения Операции объединенных сил 5 раз нарушили режим прекращения огня.
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