Оккупанты из запрещенного оружия обстреляли украинские позиции вблизи Катериновки, Лобачево и Орехово

Об этом сообщает пресс-штаб ООС.



В сторону Катериновки противник открывал огонь из противотанкового ракетного комплекса. В направлении села Лобачево российские наемники совершили обстрел из ручных противотанковых гранатометов.



Недалеко от Орехова российские вооруженные формирования обстреливали позиции украинских защитников с применением минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов.



Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Напомним, 14 февраля российские оккупационные войска в зоне проведения Операции объединенных сил 5 раз нарушили режим прекращения огня.