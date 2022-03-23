Оккупанты из-за проблем с логистикой пытаются изъять топливо у гражданских и аграриев в Запорожской области, - Генштаб

Оперативную информацию Генштаб ВСУ опубликовал в Facebook.



"Группировка сил обороны продолжает оборонительную операцию против российских захватчиков, нанося противнику значительные потери.

Россия, сорвав все сроки наступательной операции, продолжает рассматривать возможность оцепления отдельных группировок войск ВСУ для выдвижения очередных ультиматумов во время переговорного процесса", - говорится в отчете Генштаба ВСУ.



Российские оккупанты нарушают нормы международного гуманитарного права и не прекращают огнем артиллерии, ударами ракет и авиации целенаправленное уничтожение инфраструктуры городов.



Хаотическое минирование местности и уничтожение сельскохозяйственной техники подвергает угрозу начало посевной кампании в отдельных регионах Украины.



На Волыни, Полесье, Северском и Таврическом направлении ситуация не изменилась.



"На Слобожанском направлении, в городе Волчанск, оккупанты, демонстрируя некую "гуманитарную миссию" РФ, организовывали показательную раздачу так называемой "гумпомощи" местным жителям под личную подпись и при наличии паспорта гражданина Украины. На временно занятых территориях Запорожской области с логистическим обеспечением, пытается пополнить запасы топлива путем его изъятия у гражданского населения и аграриев", - рассказали в ВСУ.

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