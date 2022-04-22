Оккупанты из "Ураганов" обстреляли больницу в Лимане Донецкой области
Российские оккупанты 22 апреля обстреляли больницу в Лимане Донецкой области. В результате обстрелов повреждено здание самой больницы, а также близлежащие дома
Об этом сообщает глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.
"Областная травматологическая больница в Лимане была обстреляна сегодня российской армией из систем залпового огня "Ураган". Прямые попадания снарядов повлекли за собой пожар и разрушение как в больнице, так и в жилых домах, расположенных рядом", - рассказал он.
Спасатели и пиротехники потушили пожар и обезвредили взрывоопасные предметы.
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