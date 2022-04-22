Оккупанты из "Ураганов" обстреляли больницу в Лимане Донецкой области

Об этом сообщает глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

"Областная травматологическая больница в Лимане была обстреляна сегодня российской армией из систем залпового огня "Ураган". Прямые попадания снарядов повлекли за собой пожар и разрушение как в больнице, так и в жилых домах, расположенных рядом", - рассказал он.



Спасатели и пиротехники потушили пожар и обезвредили взрывоопасные предметы.

В четверг, 21 апреля, в Донецкой области российские оккупанты ранили 5 гражданских жителей.

Россия планирует установить полный контроль над Донбассом и Южной Украиной. Об этом заявил заместитель командующего войсками Центрального военного округа Рустам Миннекаев.