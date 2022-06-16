Об этом сообщает ГПСУ.

Отмечается, что около 13:00 со стороны села Городище Курской области россияне открыли огонь из реактивных систем залпового огня по территории Сумской области.

В результате обстрела был поврежден сельхозобъект.

Информация о жертвах и масштабах разрушений уточняется.

Напомним, 14 июня захватчики открыли огонь по приграничью Шосткинского района, ГПСУ насчитала более 10 взрывов

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