Оккупанты из Курской области РФ накрыли огнем Сумщину, поврежден сельхозобъект
Обстрел российские захватчики вели из реактивных систем залпового огня
Об этом сообщает ГПСУ.
Отмечается, что около 13:00 со стороны села Городище Курской области россияне открыли огонь из реактивных систем залпового огня по территории Сумской области.
В результате обстрела был поврежден сельхозобъект.
Информация о жертвах и масштабах разрушений уточняется.
- Напомним, 14 июня захватчики открыли огонь по приграничью Шосткинского района, ГПСУ насчитала более 10 взрывов
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