Оккупанты из гранатометов обстреляли украинские позиции неподалеку Песков
Российские оккупационные войска во вторник, 8 февраля, по состоянию на 17:00 один раз нарушили режим прекращения огня в зоне Операции объединенных сил
Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.
"Неподалеку Песков российские наемники обстреливали позиции украинских защитников из ручных противотанковых гранатометов", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отмечают, что потерь среди украинских военных нет. Подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают давать отпор агрессии Российской Федерации.
- Ранее украинская разведка сообщала, что в ОРДЛО между российскими наемниками и местным населением происходят неединичные вооруженные столкновения.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.77
Покупка 27.77Продажа 28.1
-
EUR
Покупка 31.67Продажа 32.14
- Актуальное
- Важное