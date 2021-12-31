Оккупанты из гранатометов обстреляли украинские позиции на Донбассе
С начала суток 31 декабря по состоянию на 17:00 российские оккупационные войска совершили одно нарушение режима прекращения огня в зоне Операции объединенных сил
Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.
"Российско-оккупационные войска продолжают игнорировать договоренности, достигнутые 22 июля 2020 года в рамках Трехсторонней контактной группы. С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня", - говорится в сообщении.
Оккупанты открыли огонь из автоматических станковых гранатометов недалеко от Травневого Донецкой области.
Потерь среди украинских военных в результате вражеских обстрелов нет.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.16
Покупка 27.16Продажа 27.47
-
EUR
Покупка 30.53Продажа 31.11
- Актуальное
- Важное