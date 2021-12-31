Оккупанты из гранатометов обстреляли украинские позиции на Донбассе

Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.



"Российско-оккупационные войска продолжают игнорировать договоренности, достигнутые 22 июля 2020 года в рамках Трехсторонней контактной группы. С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня", - говорится в сообщении.



Оккупанты открыли огонь из автоматических станковых гранатометов недалеко от Травневого Донецкой области.



Потерь среди украинских военных в результате вражеских обстрелов нет.

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