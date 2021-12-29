Оккупанты из гранатометов и пулеметов обстреляли Новолуганское, Трехизбенку и Новоселовку
С начала суток 29 декабря по состоянию на 17.00 российские оккупационные войска трижды нарушили режим прекращения огня в зоне Операции объединенных сил
Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.
Российские наемники открывали огонь из автоматических станковых гранатометов по украинским позициям вблизи Новолуганского.
В сторону Трехизбенки оккупанты били из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Рядом с Новоселовкой российские оккупационные войска вели огонь из автоматических и станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, а также стрелкового оружия.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате вражеских обстрелов нет.
Украинские военные открывали ответный огонь, не применяя запрещенного Минскими соглашениями вооружения.
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