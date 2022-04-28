Оккупанты из "Градов" обстреляли село на Днепропетровщине, один человек погиб

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентина Резниченко в Telegram.



"Российские оккупанты в течение нескольких дней обстреливают Большую Костромку Днепропетровской области, которая находится на границе с Херсонской областью. Сегодня противник ударил по селу из "Градов", – говорится в сообщении.

Известно, что в результате обстрелов повреждены несколько жилых домов, погиб 71-летний мужчина. Село частично осталось без света и газа.

Российские захватчики 28 апреля попали ракетой по пустому бывшему заводу в Синельниковском районе Днепропетровской области.