Оккупанты из "Градов" обстреляли село на Днепропетровщине, один человек погиб
Российские оккупанты 28 апреля обстреляли Большую Костромку Днепропетровской области из "Градов"
Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентина Резниченко в Telegram.
"Российские оккупанты в течение нескольких дней обстреливают Большую Костромку Днепропетровской области, которая находится на границе с Херсонской областью. Сегодня противник ударил по селу из "Градов", – говорится в сообщении.
Известно, что в результате обстрелов повреждены несколько жилых домов, погиб 71-летний мужчина. Село частично осталось без света и газа.
- Российские захватчики 28 апреля попали ракетой по пустому бывшему заводу в Синельниковском районе Днепропетровской области.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
31.04
Покупка 31.04Продажа 32.02
-
EUR
Покупка 32.67Продажа 33.86
- Актуальное
- Важное