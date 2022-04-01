Оккупанты из "Градов" обстреляли Горное в Луганской области, пострадала женщина
Российские оккупанты в пятницу, 1 апреля, нанесли удар по жилому сектору города Горное, что в Луганской области
Об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай.
Он заявил, что 1 апреля из реактивных систем залпового огня россияне нанесли удар по жилому сектору города Горное.
"Имеем несколько разрушенных домов, ранена женщина. Спасатели продолжают работать", - добавляет глава ОВА в сообщении.
- Также оккупанты обстреляли еще несколько городов в Луганской области. В Северодонецке, Рубежном, Лисичанске, Кременной и Ивановке повреждено 20 объектов.
- Группировкой Объединенных сил на Донецком и Луганском направлениях за сутки, 31 марта, было отбито 7 вражеских атак. Наши воины уничтожили 3 танка, 2 бронетранспортера, 2 единицы автомобильной техники и 2 артиллерийские системы. Также сбит БПЛА типа "Орлан-10".
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