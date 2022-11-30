Об этом информировал глава Днепропетровской ОВ Валентин Резниченко.

Известно, что утром 30 ноября враг бил по Никополю и Марганецкой громаде. Оккупанты выпустили почти 30 снарядов тяжелой артиллерии и РСЗО "Град".

Глава ОВА подчеркнул, что люди невредимы, а работники ГСЧС проводят обследование мест обстрела.

"В других районах людей всю ночь предупреждала сирена. Но обошлось без атак. И в эту минуту спокойно", - добавил Валентин Резниченко.

Напомним, в ночь на 29 ноября кафиры атаковали Днепр четырьмя ракетами. В результате обстрелов здания получили серьезные разрушения.

Днем 29 ноября военные РФ снова обстреливали Мировскую громаду: пострадала местная жительница, повреждены газопровод и частные дома.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb