Оккупанты из "градов" и тяжелой артиллерии обстреляли две громады Днепропетровщины
Войска РФ совершили обстрелы города Никополь и Марганецкой громады, враг использовал почти 30 снарядов РСЗО "Град" и тяжелой артиллерии
Об этом информировал глава Днепропетровской ОВ Валентин Резниченко.
Известно, что утром 30 ноября враг бил по Никополю и Марганецкой громаде. Оккупанты выпустили почти 30 снарядов тяжелой артиллерии и РСЗО "Град".
Глава ОВА подчеркнул, что люди невредимы, а работники ГСЧС проводят обследование мест обстрела.
"В других районах людей всю ночь предупреждала сирена. Но обошлось без атак. И в эту минуту спокойно", - добавил Валентин Резниченко.
- Напомним, в ночь на 29 ноября кафиры атаковали Днепр четырьмя ракетами. В результате обстрелов здания получили серьезные разрушения.
- Днем 29 ноября военные РФ снова обстреливали Мировскую громаду: пострадала местная жительница, повреждены газопровод и частные дома.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.68
Покупка 39.68Продажа 40.37
-
EUR
Покупка 40.22Продажа 41.29
- Актуальное
- Важное