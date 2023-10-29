Оккупанты из артиллерии ударили по селу Островское на Донетчине: погиб местный
В воскресенье, 29 октября, российская террористическая армия из артиллерии обстреляла село Островское Покровской громады Донецкой области. В результате вражеской атаки погиб мужчина
Об этом заявила представитель Донецкой областной прокуратуры Анастасия Медведева, пишет "Суспильное".
Отмечается, что около 11:20 враг обстрелял село Островское Покровского района. По предварительным данным, россияне атаковали населенный пункт из ствольной артиллерии.
От попадания снарядов по одной из улиц погиб 72-летний мужчина, который, получив гуманитарную помощь, шел домой.
- За прошедшие сутки Россия атаковала Донецкую область. В результате вражеских ударов ранения получили четверо сотрудников полиции.
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