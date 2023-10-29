Оккупанты из артиллерии ударили по селу Островское на Донетчине: погиб местный

Об этом заявила представитель Донецкой областной прокуратуры Анастасия Медведева, пишет "Суспильное".

Отмечается, что около 11:20 враг обстрелял село Островское Покровского района. По предварительным данным, россияне атаковали населенный пункт из ствольной артиллерии.

От попадания снарядов по одной из улиц погиб 72-летний мужчина, который, получив гуманитарную помощь, шел домой.