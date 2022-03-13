Оккупанты из артиллерии обстреляли психоневрологический интернат в Пуще-Водице
Российские оккупанты нанесли артиллерийский удар по психоневрологическому интернату в Пуще-Водице
Об этом сообщили на официальном Telegram-канале КГГА.
По предварительным данным, один снаряд попал в помещение котельной. Повреждена крыша, есть разрушение внутри. Второй снаряд попал в помещение морга.
Также в результате взрывной волны был частично разрушен жилой корпус учреждения.
На момент обстрела весь персонал и подопечные интерната были эвакуированы в безопасное место.
- Напомним, что в Харьковской области россияне расстреляли психоневрологический интернат .
- Ранее оккупанты нанесли авиаудар по детской больнице и роддому в Мариуполе, убив троих человек, в том числе одного ребенка
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