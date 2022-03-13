Оккупанты из артиллерии обстреляли психоневрологический интернат в Пуще-Водице

Об этом сообщили на официальном Telegram-канале КГГА.



По предварительным данным, один снаряд попал в помещение котельной. Повреждена крыша, есть разрушение внутри. Второй снаряд попал в помещение морга.

Также в результате взрывной волны был частично разрушен жилой корпус учреждения.

На момент обстрела весь персонал и подопечные интерната были эвакуированы в безопасное место.