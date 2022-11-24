Оккупанты из артиллерии и минометов обстреляли приграничье Черниговщины и Сумщины
Войска РФ обстреляли приграничные территории Сумской и Черниговской области, 4 общины пострадали от огня ствольной артиллерии и минометов
Об этом информирует Госпогранслужба в телеграммах.
Под вражеским огнем оказались 2 общины Сумщины и 2 общины Черниговщины, оккупанты обстреливали пограничники с использованием ствольной артиллерии и минометов.
ГПСУ сообщает о местах, откуда ведется огонь. Это населенные пункты: Николаево-Дарьино, Зерновое, Погар, Гудовка и Черноземный Городок.
"К счастью, обошлось без жертв", - пишет пресс-служба.
- Напомним, 23 ноября войска РФ совершили массированный ракетный обстрел Украины, избивали по жилым зданиям и энергетической инфраструктуре в Киеве, Киевской, Винницкой, Львовской, Кировоградской, Запорожской, Харьковской и Донецкой областях. Генштаб отчитывается, что российские оккупационные войска выпустили 67 крылатых ракет и до 10 ударных БПЛА "Ланцет".
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