Об этом информирует Госпогранслужба в телеграммах.

Под вражеским огнем оказались 2 общины Сумщины и 2 общины Черниговщины, оккупанты обстреливали пограничники с использованием ствольной артиллерии и минометов.

ГПСУ сообщает о местах, откуда ведется огонь. Это населенные пункты: Николаево-Дарьино, Зерновое, Погар, Гудовка и Черноземный Городок.

"К счастью, обошлось без жертв", - пишет пресс-служба.

Напомним, 23 ноября войска РФ совершили массированный ракетный обстрел Украины, избивали по жилым зданиям и энергетической инфраструктуре в Киеве, Киевской, Винницкой, Львовской, Кировоградской, Запорожской, Харьковской и Донецкой областях. Генштаб отчитывается, что российские оккупационные войска выпустили 67 крылатых ракет и до 10 ударных БПЛА "Ланцет".

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