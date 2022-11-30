Оккупанты из артиллерии и минометов обстреляли Черниговщину и Сумщину

Об этом сообщают в оперативном командовании "Север".

"С 12:30 до 12:35 сообщили о 3 приходах, вероятно из ствольной артиллерии, в районе н.п. Пустогород. Потерь среди личного состава и техники нет. О потерях среди местного населения и гражданской инфраструктуры не сообщают", - говорится в сообщении.

Около 13 часов. сообщили также о 9 "приходах", в районе Гремяча. Вероятно, речь идет об обстреле из 120-миллиметрового миномета. Потерь среди личного состава ВСУ, а также военной техники тоже не зафиксировали.

Напомним, в Белополье в Сумской области из-за обстрелов погиб подросток.

За 29 ноября россияне нанесли по Украине 2 ракетных и 47 авиационных ударов.

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