Оккупанты из 34 отдельной мотострелковой бригады отказываются воевать против ВСУ, - ОК "Юг"
Вражеские бойцы, воюющие на Юге Украины в 34-й отдельной мотострелковой бригаде, отказываются идти в бой
Об этом сообщили в отчете оперативного командования "Юг".
"Ситуация в операционной зоне на южнобукском направлении динамичная, напряженная, но контролируемая. Враг продолжает ведение оборонительных действий, держась за отступные рубежи. После полученных потерь состав 34-й отдельной мотострелковой бригады оккупационных войск отказывается идти в бой", - говорится в сообщении.
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