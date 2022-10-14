Оккупанты используют ЗАЭС как базу для размещения личного состава, - Генштаб
Россия использует ЗАЭС как базу для размещения личного состава и не прекращает практику вербовки наемников
Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в социальной сети Facebook .
"Для пополнения потерь в живой силе российское военное руководство не прекращает практику вербовки наемников. В частности, и граждан других стран. Стало известно о прибытии 9 октября этого года на временно оккупированную территорию АР Крым около четырехсот боевиков-иностранцев. В дальнейшем их планируют привлечь. к боевым действиям на территории Украины", - говорится в сообщении.
Кроме того, российские захватчики увеличивают личный состав на территории Запорожской атомной электростанции.
"В городе Энергодар, 10-11 октября, было отмечено увеличение личного состава российских оккупационных войск на территории атомной электростанции. По имеющейся информации, оккупанты используют станцию, как базу для размещения личного состава, в связи с тем, что объект не обстреливается", - сообщили в Генштабе.
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- Бывший руководитель Госинспекции ядерного регулирования заявил , что на временно оккупированной Запорожской АЭС решители заминировали первый и второй атомные энергоблоки.
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