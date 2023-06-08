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Оккупанты используют в качестве живого щита людей, эвакуированных из затопленных населенных пунктов, - Генштаб

8 июня, 2023 четверг
18:51
Война с Россией

В Генштабе рассказали, что оккупанты селят эвакуированных из Херсона людей там, где уже размещаются военные РФ, чтобы использовать гражданских как "живой щит"

Об этом говорится в строительстве Генштаба за 8 июня.

В населенных пунктах временно захваченной территории Херсонской области российские оккупанты продолжают использовать последствия совершенного ими преступления в своих целях. В частности, людей, эвакуировавшихся из затопленных населенных пунктов, расселяют в пансионатах и базах отдыха, где уже размещены военные подразделения. Таким образом, захватчики пытаются обезопаситься, прикрываясь гражданским населением", - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным Генштаба, у России проблемы с обеспечением собственных военных. В сводке отмечается, что недавно подписавшие контракт в Волгограде военнослужащим выдали сапоги вместо ботинок с высокими берцами. Контрактники также заставляют покупать военную форму за собственные средства.

Авиация ВСУ за день нанесла 18 ударов по районам сосредоточения врага

Еще 2 – по зенитно-ракетным комплексам противника.

В свою очередь подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 5 пунктов управления, 6 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 2 зенитно-ракетных комплекса, 8 артиллерийских подразделений на огневых позициях и еще 2 важных объекта врага.

За день враг нанес один ракетный и 27 авиаударов по территории Украины

А также произвел около 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Противник сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои за каждый квадратный метр. За эти сутки на указанных участках фронта произошло 26 боевых столкновений.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

В других направлениях ситуация такова:

  • На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных с Украиной районах, усиливает состав группировки прикрытия границы за счет подразделений территориальных войск. В течение суток враг нанес авиационные удары по населенным пунктам Мирополье, Синное и Севериновка Сумской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Атинское, Бессалевка, Мирополье и Пономаренко Сумской области, а также Красное, Мороховец, Лукьянцы, Старица, Гатище, Волчанск, Чугуновка Харьковской области.
  • На Купянском направлении артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Каменка, Красное Первое, Новомлинск, Двуречная, Кисловка, Табаевка, Берестово Харьковской области и Новоселовское Луганской области.
  • В Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе Веселого Донецкой области. Артиллерийские обстрелы подверглись Макеевке, Невскому, Белогоровке Луганской области и Верхнекаменному, Торскому, Спорному и Раздолевке Донецкой области.
  • На Бахмутском направлении противник пытался улучшить тактическое положение, вел наступательные действия в направлении Ивановского, успеха не имел. Нанес авиационный удар в районе населенного пункта Белая Гора Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали Васюковка, Миньковка, Орехово-Василовка, Григоровка, Богдановка, Ивановское, Ступочки, Александро-Шультино, Белая Гора, Дружба, Торецк, Северное Донецкой области.
  • На Авдеевском направлении противник предпринял неудачные попытки наступления неподалеку от населенных пунктов Северное и Опытное. Нанес авиационные удары в районе Авдеевки. Совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Новокалиново, Авдеевка, Тоненькое, Первомайское, Карловка Донецкой области.
  • На Марьинском направлении наши защитники отразили все вражеские атаки в районе города Марьинка. Противник понес потери. В то же время, враг совершил артиллерийские обстрелы в районах Марьинки, Победы и Новомихайловки Донецкой области.
  • На Шахтерском направлении враг совершил обстрелы населенных пунктов Угледар, Шахтерское, Золотая Нива и Времивка Донецкой области.
  • В Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Нанес авиационный удар в районе Гуляйполя Запорожской области. Совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Бурлацкое, Зеленое Поле, Новоселка, Новополь, Темировка Донецкой области; Ольговское, Гуляйполе, Железнодорожное, Белогорье и Каменское Запорожской области; Берислав, Антоновка Херсонской области и Херсон.

В четверг, 8 июня, под вражеским обстрелом оказалась Корабельная площадь и прибрежная часть Херсона. Пока известно о 9 раненых, среди них - немецкий волонтер.

Луганщина
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Херсонщина
Донетчина
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